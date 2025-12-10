Мишустин поручил подготовить новые меры для улучшения демографии

Фото: ТАСС/Кристина Кормилицына

Правительство должно в оперативном порядке разработать дополнительные меры для улучшения демографической ситуации в стране, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

Соответствующее распоряжение он дал на заседании кабмина в среду, 10 декабря.

Мишустин напомнил, что на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам Владимир Путин поставил ряд задач на 2026 год, среди которых – подготовка мер для перелома негативной демографической тенденции.

Тогда президент подчеркнул, что долгосрочная историческая задача страны заключается в сохранении и увеличении численности населения. Несмотря на текущие сложности и объективные трудности, он призвал не отступать от этой цели.

Кроме того, российский президент анонсировал новые меры поддержки для семей с детьми в следующем году. Одна из них – выплаты для граждан с низкими доходами. Кроме того, был запущен новый нацпроект "Семья".