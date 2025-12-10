10 декабря, 15:58Общество
Мишустин поручил подготовить новые меры для улучшения демографии
Фото: ТАСС/Кристина Кормилицына
Правительство должно в оперативном порядке разработать дополнительные меры для улучшения демографической ситуации в стране, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
Соответствующее распоряжение он дал на заседании кабмина в среду, 10 декабря.
Мишустин напомнил, что на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам Владимир Путин поставил ряд задач на 2026 год, среди которых – подготовка мер для перелома негативной демографической тенденции.
Тогда президент подчеркнул, что долгосрочная историческая задача страны заключается в сохранении и увеличении численности населения. Несмотря на текущие сложности и объективные трудности, он призвал не отступать от этой цели.
Кроме того, российский президент анонсировал новые меры поддержки для семей с детьми в следующем году. Одна из них – выплаты для граждан с низкими доходами. Кроме того, был запущен новый нацпроект "Семья".
