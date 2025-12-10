10 декабря, 11:31Общество
В России предложили платить парам за рождение ребенка в Новый год
Одной из форм поддержки в текущих демографических условиях может стать единовременная выплата парам, чей ребенок родился в новогоднюю ночь. Об этом изданию "Абзац" рассказал общественный деятель Вадим Попов.
"В федеральном масштабе речь может идти о 20 тысячах рублей, на региональном уровне – о 10 тысячах", – уточнил он.
По словам Попова, это продемонстрирует внимание государства к семьям с детьми и поможет им компенсировать расходы на новогодние праздники.
Ранее Владимир Путин рассказал о новых мерах поддержки для семей с детьми в 2026 году. Одной из них станут выплаты для граждан с низкими доходами.
Вместе с тем правительство утвердило долгосрочную стратегию, направленную на преодоление негативных демографических тенденций и повышение рождаемости. Также запущен новый нацпроект "Семья", добавил президент.
