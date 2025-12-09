Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 декабря, 19:08

Политика

В ГД разъяснили меру о выплате 1 млн рублей сотрудникам при рождении ребенка

Фото: 123RF.com/lesnikovfoto

Материальная помощь по рождению ребенка от работодателя не будет облагаться страховыми взносами, если сумма выплат не превысит 1 миллиона рублей. Об этом Москве 24 рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Она пояснила, что сейчас такие выплаты, превышающие 50 тысяч рублей, облагаются страховыми взносами в размере 30%.

"То есть если работодатель, например, платит сотруднику материальную помощь на воспитание ребенка в размере 100 тысяч, то 30 из них уходят на взносы. Кроме этого, тот, кто получил средства, должен заплатить 13% налога на доходы физлиц", – сказала Бессараб.

Парламентарий подчеркнула, что выплаты сотрудникам при рождении ребенка не являются обязательными, однако работодатель может по своей инициативе предоставить определенные меры поддержки в рамках корпоративных социальных гарантий.

Обычно на большие выплаты могут рассчитывать сотрудники, которые дольше проработали на предприятии.

"Дополнительные соцгарантии и льготы сегодня являются своеобразным стимулом сохранять преданность компании, работать в ней и быть эффективным", – отметила она.

По словам Бессараб, некоторые компании отпускают сотрудников 1 сентября и полностью оплачивают этот день, чтобы родители могли посетить школьную линейку. А некоторые работодатели компенсируют отдых детей в лагерях и санаторно-курортное лечение как самого работника, так и членов его семьи.

О том, что работодатели смогут выплачивать своим сотрудникам до 1 миллиона рублей при рождении ребенка без уплаты налогов и страховых взносов с 1 января, Владимир Путин сообщил накануне, 8 декабря.

По его словам, соответствующая мера является частью корпоративного демографического стандарта, который направлен на повышение участия бизнеса в достижении демографических целей.

Читайте также


политикаобществоэксклюзив

Главное

Как поддержать здоровье и сон в сезон короткого светового дня?

После пробуждения стоит включать яркий белый или голубой свет

Важно чаще выходить на улицу в светлое время суток

Читать
закрыть

Можно ли сэкономить на горнолыжном отдыхе в РФ в Новый год?

Лучшие предложения по ценам доступны по акциям раннего бронирования

Для экономии стоит путешествовать на личном автомобиле

Читать
закрыть

Зачем в РФ хотят разрешить выплачивать алименты продуктами и одеждой?

Основная цель алиментов – обеспечение интересов ребенка

В Госдуме уверены: мера актуальна в ситуациях конфликта между бывшими супругами

Читать
закрыть

Что известно о проведении военных сборов в РФ в 2026 году?

Путин подписал указ о призыве граждан, пребывающих в запасе, на военные сборы

Сборы представляют собой занятия для восстановления навыков по воинской специальности

Читать
закрыть

Как аномально теплый декабрь повлияет на фауну Московского региона?

Некоторые животные уже впали в спячку – например ежи и барсуки

Есть перелетные птицы, которые улетели, и те, которые остались в силу разных причин

Читать
закрыть

Почему люди стали чаще страдать от панических атак?

Одной из причин эксперты считают доступ к большому объему разноплановой информации

Панических атак стало больше, потому что многие научились правильно диагностировать это состояние

Читать
закрыть

Возможно ли ввести обязательную 13-ю зарплату для бюджетников в РФ?

В Госдуме предложили ввести выплату в размере не менее среднемесячного оклада педагогов и медиков

Однако эксперты уверены: предложенная инициатива, возможно, и не понадобится

Читать
закрыть

Сократят ли рабочую неделю для сотрудников с детьми до 39 часов?

Мера позволит родителям уделять больше внимания воспитанию и детей

Однако эксперты уверены: предложение не учитывает некоторые нюансы рынка труда

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика