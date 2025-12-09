В ГД разъяснили меру о выплате 1 млн рублей сотрудникам при рождении ребенка

Фото: 123RF.com/lesnikovfoto

Материальная помощь по рождению ребенка от работодателя не будет облагаться страховыми взносами, если сумма выплат не превысит 1 миллиона рублей. Об этом Москве 24 рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Она пояснила, что сейчас такие выплаты, превышающие 50 тысяч рублей, облагаются страховыми взносами в размере 30%.

"То есть если работодатель, например, платит сотруднику материальную помощь на воспитание ребенка в размере 100 тысяч, то 30 из них уходят на взносы. Кроме этого, тот, кто получил средства, должен заплатить 13% налога на доходы физлиц", – сказала Бессараб.

Парламентарий подчеркнула, что выплаты сотрудникам при рождении ребенка не являются обязательными, однако работодатель может по своей инициативе предоставить определенные меры поддержки в рамках корпоративных социальных гарантий.

Обычно на большие выплаты могут рассчитывать сотрудники, которые дольше проработали на предприятии.

"Дополнительные соцгарантии и льготы сегодня являются своеобразным стимулом сохранять преданность компании, работать в ней и быть эффективным", – отметила она.

По словам Бессараб, некоторые компании отпускают сотрудников 1 сентября и полностью оплачивают этот день, чтобы родители могли посетить школьную линейку. А некоторые работодатели компенсируют отдых детей в лагерях и санаторно-курортное лечение как самого работника, так и членов его семьи.

О том, что работодатели смогут выплачивать своим сотрудникам до 1 миллиона рублей при рождении ребенка без уплаты налогов и страховых взносов с 1 января, Владимир Путин сообщил накануне, 8 декабря.

По его словам, соответствующая мера является частью корпоративного демографического стандарта, который направлен на повышение участия бизнеса в достижении демографических целей.

