Вице-спикер Чернышов предложил ввести отпуск для отцов при рождении ребенка

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Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил ввести в России обязательный двухнедельный оплачиваемый отпуск для отцов при рождении ребенка. Соответствующий законопроект уже направлен на заключение в правительство РФ.

Нововведение планируется закрепить в статье 255 Трудового кодекса РФ ("Отпуска по беременности и родам"). Обязательный отпуск будет предоставляться отцу родившегося ребенка или его опекуну после подачи соответствующего заявления.

В законопроекте подчеркивается, что отсутствие специального оплачиваемого отпуска для отца непосредственно после рождения ребенка является существенным пробелом в системе поддержки семьи, так как именно первые недели жизни ребенка и восстановления матери являются периодом исключительной важности и высокой нагрузки для семьи.

"Физическая и эмоциональная помощь отца в этот критический момент неоценима, однако экономические соображения часто вынуждают отцов возвращаться на работу сразу после рождения ребенка, лишая семью необходимой поддержки", – приводит РИА Новости фрагмент из документа.

Принятие проекта обеспечит комплексную поддержку молодых семей на критически важном этапе, уверен Чернышов. В частности, это позволит освободить мать ребенка от части бытовых и физических забот в самый сложный и уязвимый период, обеспечив ей поддержку со стороны отца.

Кроме того, мера установит необходимые правовые условия для раннего формирования прочной эмоциональной связи между отцом и ребенком и активного вовлечения отца в уход за новорожденным. Это, в свою очередь, будет способствовать укреплению семейных уз, построению более равноправной модели семейных отношений и формированию культуры ответственного отцовства.

Вице-спикер ГД убежден, что инициатива напрямую повлияет на достижение национальных демографических целей, поскольку она повысит привлекательность решения о рождении детей за счет расширения мер господдержки в самый ответственный момент.

Депутаты Госдумы разработали законопроект, предусматривающий ежегодную выплату, равную прожиточному минимуму, одному из родителей школьников перед 1 сентября. Выплата предлагается на каждого ребенка в возрасте от 6 до 18 лет.

Парламентарии также приняли законопроект о повышении штрафов для родителей за ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию, воспитанию или обучению детей.