Депутаты ГД повысили штрафы для родителей за неисполнение обязанностей по воспитанию детей

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Депутаты Госдумы сразу во втором и третьем чтении приняли законопроект о повышении штрафов для родителей за ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию, воспитанию или обучению детей. Соответствующий документ доступен в думской электронной базе.

Данный законопроект был внесен правительством РФ в ноябре прошлого года. В соответствии с документом штраф за неисполнение родительских обязанностей составит от 500 до 2 000 рублей. Раньше за такое правонарушение грозило предупреждение или штраф в размере 100–500 рублей.

Согласно законопроекту, также вводится административная ответственность в виде обязательных работ на срок до 100 часов за пропаганду или публичную демонстрацию нацистской, экстремистской или другой символики. Кроме того, будет конфискован предмет административного нарушения.

Ранее Госдума на пленарном заседании приняла поправки о введении штрафа от 3 до 5 тысяч рублей для граждан за поиск в интернете заведомо экстремистских материалов и получения доступа к ним.

КоАП России предлагается дополнить статьей 13.53 "Поиск заведомо экстремистских материалов и получение доступа к ним, в том числе с использованием программно-аппаратных средств доступа к информационным ресурсам, информационно-телекоммуникационным сетям, доступ к которым ограничен".

Также нижняя палата парламента приняла поправку о штрафах за рекламу VPN-сервисов. За подобное нарушение гражданам грозит штраф в размере от 50 до 80 тысяч рублей, должностным лицам – от 80 до 150 тысяч, юрлицам – от 200 до 500 тысяч.