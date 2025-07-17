ГД приняла поправки о штрафах за поиск в Сети экстремистских материалов

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Госдума на пленарном заседании приняла поправки о введении штрафа в размере от 3 до 5 тысяч рублей для граждан за поиск в интернете заведомо экстремистских материалов и получения доступа к ним. Поправки утверждены ко второму чтению законопроекта об административном наказании в сфере транспортно-экспедиционной деятельности.

КоАП России предлагается дополнить статьей 13.53 "Поиск заведомо экстремистских материалов и получение доступа к ним, в том числе с использованием программно-аппаратных средств доступа к информационным ресурсам, информационно-телекоммуникационным сетям, доступ к которым ограничен".

Также нижняя палата парламента приняла поправку о штрафах за рекламу VPN-сервисов. За подобное нарушение гражданам грозит штраф в размере от 50 до 80 тысяч рублей, должностным лицам – от 80 до 150 тысяч, юрлицам – от 200 до 500 тысяч.

Более того, ГД утвердила поправки об административном наказании за передачу другим лицам абонентских номеров и данных для входа в личные аккаунты. Если гражданин передаст свой номер другому человеку, то штраф может составить от 30 до 50 тысяч рублей, для юрлиц – от 100 до 200 тысяч, для индивидуальных предпринимателей – от 50 до 100 тысяч.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что по законопроекту о штрафах за поиск экстремистских материалов в интернете нужны более подробные объяснения на вопросы от россиян.

В Совфеде между тем уточнили, что граждан не будут штрафовать за посещение заблокированных ресурсов. Поправки предусматривают наказание за намеренный поиск экстремистских материалов.