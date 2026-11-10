Путин поздравил сотрудников МВД с профессиональным праздником

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Владимир Путин поздравил сотрудников органов внутренних дел с профессиональным праздником, который отмечается 10 ноября. Президент отметил роль МВД в системе государственной власти и поблагодарил личный состав за службу, готовность помогать гражданам и выполнение поставленных задач.

Глава государства подчеркнул, что ведомство остается одним из ключевых звеньев правоохранительной системы. Он также отметил результаты работы полиции в сфере обеспечения общественной безопасности и защиты людей.

"Хочу поблагодарить руководство и личный состав органов внутренних дел за верность служебному долгу, за напряженный труд, за надежность и готовность немедленно прийти на помощь людям", – заявил Путин.

Ранее сообщалось, что МВД России предложило разрешить регистрацию электронных заявлений о преступлениях, правонарушениях и происшествиях. Сейчас такие обращения принимаются только на бумаге. Переход на электронный формат без обязательного дублирования документов будет возможен при наличии технических условий и соответствующего решения руководства территориальных органов ведомства.