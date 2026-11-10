Пол Маккартни вошел в лидеры рейтинга богатейших музыкантов мира

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Один из основателей британской группы The Beatles Пол Маккартни занял третье место в списке самых богатых музыкантов мира по версии Forbes. Об этом сообщает RT со ссылкой на издание.

Первое место в списке занимает рэпер Шон Картер (Jay-Z) с состоянием в размере 2,8 миллиарда долларов. На второй строчке находится певица Тейлор Свифт, чье состояние оценивается в 2 миллиарда долларов.

"Состояние Маккартни составляет как минимум 1,4 миллиарда долларов", – говорится в материале.

Ранее The Beatles выпустила специальное издание альбома Rubber Soul 1965 года. Он был смикширован продюсером Джайлсом Мартином и звукоинженером Сэмом Океллом.

В специальное издание вошли ранее не издававшиеся сессионные записи, демоверсии, а также новый двойной сингл Day Tripper/We Can Work It Out и неизвестная песня Джона Леннона Little Girl.

