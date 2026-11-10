Москвичи продолжают отправлять гуманитарные грузы в новые регионы и приграничье

Фото: пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

Москвичи участвуют в поддержке бойцов спецоперации, а также жителей новых регионов и приграничных территорий: в 15 штабов "Москва помогает" горожане привозят продукты, предметы личной гигиены, детские вещи и другие товары. Еще одно общее дело – изготовление маскировочных сетей, передает портал мэра и правительства столицы.

Как отметил директор ресурсного центра "Мосволонтер" Александр Левит, пункты сбора гуманитарной помощи стали популярными среди тысяч жителей города. К инициативе активно подключаются семьи, школьные и студенческие коллективы, общественные объединения и просто неравнодушные граждане.

С каждым годом число участников растет. Многие не только приносят помощь в приемные пункты, но и становятся волонтерами проекта, а некоторые из них даже лично доставляют грузы в различные регионы.

Штабы принимают продукты длительного хранения: консервы, крупы, макароны, муку и приправы, сахар, соль, быстрозавариваемые каши и супы, растительное масло, чай, кофе и цикорий. Для детей приносят подгузники, пустышки и бутылочки, каши и пюре в баночках, сезонные вещи и обувь разных размеров.

В регионах также нужны генераторы, удлинители, чайники и компактные холодильники. Можно передать постельное белье, одеяла и подушки, средства для уборки, шампуни, гели для душа, мыло, стиральный порошок, туалетную бумагу, влажные и сухие салфетки, мягкие полотенца и кухонные принадлежности.

Для ухода за пожилыми людьми принимают подгузники, впитывающие пеленки, салфетки и очищающие пенки. Для животных из приютов москвичи передают сухой и влажный корм, моющие и чистящие средства, капли от клещей, лакомства и игрушки.

Ежедневно в штабах добровольцы принимают принесенное, сверяют срок годности продуктов, наличие бирки и сохранность упаковки, после чего сортируют вещи, складывают их в коробки и подготавливают к отправке. По числу участников команда проекта входит в число самых больших в Москве.

Для москвичей плетение сетей стало и практической помощью, и способом поблагодарить участников СВО. Каждая сделанная добровольцами сеть усиливает защиту военнослужащих.

На творческих занятиях новичкам подробно помогают опытные добровольцы. Они показывают основные приемы плетения, объясняют, зачем нужны сети, и учат подбирать материалы по плотности лент, цвету в зависимости от сезона и устойчивости к выцветанию.

Каждое занятие начинается с распределения задач: волонтеры готовят ткань и нарезают лоскуты. Затем участники осваивают крепление лент к специальной сетке, учатся вязать прочные узлы и фиксировать их. Многие приходят сюда не только за навыками, но и ради обмена опытом и знакомства с патриотическим волонтерством в Москве.

Сначала занятия по плетению проводили в центрах "Доброе место" в разных районах города, затем к ним добавились семь партнерских площадок. Выбрать удобную дату и место, а также оставить заявку можно на сайте mosvolonter.ru. Москвичей ждут в "Доброе место. ЮАО" и "Доброе место. ЗАО". 19 и 26 ноября занятия состоятся в "Доброе место. СЗАО".

Присоединиться к плетению сетей можно и на других площадках: в парке у пруда Бекет, в центре военно-технической подготовки "Душа рокота" (он специализируется на производстве маскировочных сетей), в центре помощи "Рядом", а также в сообществе добровольцев "Мастерицы из Орехова и Братеева" и волонтерской группе "Гражданочка".

Помочь участникам СВО в Юго-Западном административном округе можно по адресу Севастопольский проспект, дом 61, корпус 1. Здесь волонтеры занимаются изготовлением маскировочных сетей, 3D-моделей и плетением костюма "Кикимора".

Кроме того, историко-патриотический центр имени Героя Советского Союза Н. В. Троян приглашал желающих в Сеченовский университет на мастер-классы по плетению сетей и созданию хирургических салфеток. С июня к движению присоединился военный учебный центр при Российском государственном университете правосудия имени В. М. Лебедева.

Активность и интерес добровольцев делают мастер-классы популярнее. Столичные образовательные добровольческие организации в 2026 году активно участвуют в общем деле. Ученики вместе с родителями и учителями постоянно собирают самое необходимое, делают маскировочные сети, свечи и обереги. К вещам школьники добавляют теплые письма и отправляют их вместе с собранной помощью.

Амбассадор сообщества "Волонтеры Москвы" Любовь Емельянова давно занимается помощью в столице. Вместе с единомышленниками она делает сети с собственным рисунком, организует игры с военно-историческими миниатюрами и бывает в социальных и геронтологических учреждениях. К плетению сетей Емельянова пришла в 2024 году, когда впервые увидела, как идет эта работа.

Она рассказала, что приступила к обучению почти сразу, как только сама поняла принцип плетения. Емельянова призналась, что старается поддерживать новых участников и подробно рассказывать о методе плетения сетей.

Занятия проходят вечером. За два часа волонтеры успевают полностью сплести две сети. У каждого участника получается свой рисунок, а когда фрагменты соединяют в одну большую сеть, складывается индивидуальный узор.

Инициатива "Москва помогает" связывает жителей города и добровольцев. С февраля 2022 года к поддержке людей из новых и приграничных регионов России и участников СВО подключились москвичи, добровольцы и городские организации.

Помощь идет в рамках специальных акций. Волонтерская деятельность и привлечение молодых людей к городским мероприятиям отвечают задачам национального проекта "Молодежь и дети" и федерального проекта "Мы вместе".

Ранее сообщалось, что общественные советники столицы с начала СВО доставили более 1,5 тысячи тонн гуманитарной помощи бойцам на передовой и мирным жителям приграничных регионов. Среди отправленного – 960 тысяч окопных свечей и 120 тысяч маскировочных сетей.