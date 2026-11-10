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10 ноября, 08:17

Происшествия

В Индии трое рабочих погибли на заводе по производству деталей для iPhone

Фото: 123RF.com/lutsenko

Три сотрудника погибли во время технического обслуживания резервуара для воды на предприятии Tata Electronics в городе Хосур индийского штата Тамилнад, выпускающем комплектующие для iPhone. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Times of India.

Министр штата Вирудхай Магал Киртана выразила соболезнования семьям погибших. Она также рассказала, что обратилась к районной администрации с поручением оказать родственникам рабочих всю необходимую помощь и принять срочные меры для урегулирования ситуации.

Киртана подчеркнула, что безопасность и достоинство сотрудников должны оставаться главным приоритетом. По ее словам, обстоятельства происшествия тщательно изучат, а по результатам расследования примут соответствующие меры.

Министр также заявила о необходимости сделать все возможное, чтобы подобные трагедии не повторялись.

Ранее в Турции при взрыве на металлургическом заводе в провинции Измир погибли 16 человек, еще 13 получили травмы. По данным президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Взрыв произошел в печи цеха по заправке углекислым газом на предприятии Хабаш Демир-Челик в городе Алиага, после чего начался пожар. На место направили пожарных и бригады скорой помощи, часть рабочих оказалась под завалами.

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