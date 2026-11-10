МЧС предупредило о фейковых сообщениях о якобы введении ЧС в Выборгском районе Ленобласти

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Главное управление МЧС России по Ленинградской области предупредило о ложных сообщениях, в которых говорится о введении режима чрезвычайной ситуации и обязательной эвакуации населения Выборгского муниципального района.

По данным управления, такие рассылки распространяют в социальных сетях и мессенджерах от лица ГУ МЧС. В них утверждается, что причиной якобы стали диверсия и взрыв на военном складе.

"Данная рассылка является ложной", – подчеркнули в МЧС.

В ведомстве добавили, что сведения о взрывах, угрозе выброса опасных веществ и необходимости эвакуации не соответствуют действительности. Граждан призвали не доверять таким сообщениям и не распространять неверную информацию.

Ранее власти Ленинградской области предупредили о распространении двух фейковых сообщений – о введении специального сбора с граждан и необходимости срочно уехать из региона.

В первом случае в интернете появилось поддельное постановление губернатора о ежемесячных платежах, взимаемых с жителей на содержание социально-бытовых помещений. Второй случай представляет собой смонтированное с помощью технологии дипфейк видео, в котором от имени руководства области звучит призыв покинуть регион.