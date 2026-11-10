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10 ноября, 09:15

Экономика

Три московские проконкурентные практики вошли в Белую книгу ФАС за 2025 год

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Три инициативы столицы включили в Белую книгу Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по итогам 2025 года. Они связаны с упрощением участия в городских торгах, привлечением предпринимателей к фестивалям и бесплатным созданием фотоконтента для бизнеса, сообщила заммэра Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

Одной из отмеченных практик стал обновленный порядок участия в земельно-имущественных торгах. Механизм, который столичный департамент по конкурентной политике внедрил в 2024 году, позволяет автоматически формировать заявки по типовым стандартам. Благодаря этому процедура стала быстрее, а количество необходимых действий сократилось.

"Москва последовательно внедряет решения, которые способствуют развитию конкуренции и создают новые возможности для предпринимателей. Эффективность этой работы ежегодно отмечает Федеральная антимонопольная служба в Белой книге лучших региональных практик", – рассказала Багреева.

После изменения порядка подачи заявок в сентябре 2024 года по конец 2025-го предприниматели направили 45,7 тысячи документов. Ни одну заявку не отклонили из-за несоответствия формы. По словам руководителя департамента по конкурентной политике Кирилла Пуртова, город также упростил заключение договоров по итогам торгов и продолжает совершенствовать цифровые сервисы для приобретения недвижимости.

Еще одну практику ФАС отметила за привлечение предпринимателей к проведению городских фестивалей. Речь идет о проектах "Лето в Москве" и "Зима в Москве". Участие в них позволяет компаниям представить свою продукцию жителям и гостям столицы, повысить узнаваемость бренда и увеличить выручку.

Третьей инициативой стала услуга "Фотоконтент для бизнеса". Зарегистрированные в Москве представители малого и среднего предпринимательства могут бесплатно заказать профессиональную съемку товаров или деловую фотосессию сотрудников. Полученные материалы можно использовать на маркетплейсах, в социальных сетях и на сайтах организаций.

Ранее в Москве прошел форум "Финансы для роста", организованный комплексом экономической политики столицы в рамках Московского финансового форума. В нем приняли участие более 500 руководителей и топ-менеджеров столичных компаний, предпринимателей и представителей отраслевых объединений. Багреева отмечала, что финансовый сектор вносит около 12% в валовой региональный продукт столицы, а доля занятых в отрасли превышает 5%.

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