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10 ноября, 09:26

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Делегация России на переговорах в Абу-Даби состоит из 11 человек

Назван полный состав делегации России на переговорах в Абу-Даби

Фото: РИА Новости/​Григорий Сысоев

Стал известен полный состав делегации России на трехсторонних переговорах с Украиной и США в Абу-Даби. Об этом сообщает RT.

Как уточняет ТАСС, всего переговорная группа состоит из 11 человек – 5 членов делегации и 6 экспертов.

Нынешний состав отличается от того, который был в Стамбуле в 2025 году. В этот раз за стол переговоров сядут в том числе заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков и начальник службы оперативной информации и международных связей ФСБ Алексей Комков. При этом помощник президента Владимир Мединский все так же будет возглавлять делегацию.

Кроме того, в Абу-Даби прилетели замглавы МИД Михаил Галузин и начальник главного управления Генерального штаба Вооруженных сил России Игорь Костюков. В экспертную группу вошли:

  • замначальника оперативного управления Генштаба ВС Юрий Жигарловский;
  • руководитель департамента контрразведывательных операций ФСБ Дмитрий Минаев;
  • директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД Олег Постников;
  • первый заместитель начальника управления информации Генштаба ВС Александр Зорин;
  • замначальника Управления президента по государственной политике в гуманитарной сфере Елена Подобреевская;
  • директор второго департамента стран СНГ МИД Алексей Полищук.

Трехсторонние переговоры по Украине в Абу-Даби состоятся 10 и 11 ноября. В ходе встречи стороны обсудят гарантии безопасности после окончания конфликта, снижение эскалации и гуманитарные вопросы.

От США на переговорах будут присутствовать спецпосланник президента Стивен Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер. Во главе украинской делегации – руководитель Службы внешней разведки Рустем Умеров.

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Сюжет: Переговоры по Украине
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