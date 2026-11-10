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10 ноября, 10:51

Общество

Более 300 тонн одежды и обуви сдали москвичи через сервис "Вывоз ненужных вещей"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Жители столицы сдали свыше 300 тонн пригодной для дальнейшего использования одежды и обуви через сервис "Вывоз ненужных вещей" на mos.ru. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Вещи отправляются на городские социальные площадки, где их передают новым владельцам. Это оказывает хорошее влияние на экологию и помогает сформировать культуру ответственного потребления среди москвичей.

Сервис особенно удобен тем, что позволяет отдать вещи не выходя из дома. Для этого не нужно находить пункты приема и ехать туда. Достаточно отправить заявку через портал mos.ru или мобильные приложения "Госуслуги Москвы", "Электронный дом Москва" и "Моя Москва".

В назначенный день специалисты приезжают за вещами и забирают их сами. Это удобно для горожан старшего возраста, родителей с детьми и занятых людей.

При этом одежду, обувь, головные уборы и предметы галантереи вывозят бесплатно. Передавать можно неограниченное количество вещей, но не меньше четырех больших сумок или коробок либо восьми стандартных пакетов.

Вся одежда попадает на склад и дезинфицируется специальными лампами. После этого ее передают социальным площадкам. Сервис помогает горожанам освободить место в доме, а тем, кому необходима одежда, – приобрести ее по доступной цене.

Сервисом могут воспользоваться все жители столицы старше 18 лет, у которых есть стандартная или полная учетная запись на портале mos.ru. Необходима авторизация с помощью Mos ID. При заполнении заявки нужно выбрать пункт "Одежда", ввести домашний адрес и удобное время для приезда специалистов, указать номер телефона для связи. После этого оператор перезвонит и уточнит детали.

Вещи рекомендуется собрать заблаговременно: почистить, осмотреть на наличие повреждений, сложить в пакеты и коробки. Ветошь, использованное нижнее белье, носки и чулки без этикеток передать нельзя.

Если одежды не так много для создания заявки, можно передать ее лично в пункты приема проекта "Экоточки Москвы". Интерактивная карта позволяет найти ближайший. Часть отдадут нуждающимся, а часть будет переработана.

Ранее сообщалось, что за пять лет работы сервиса "Вывоз ненужных вещей" москвичи передали на переработку и безопасную утилизацию свыше 3,8 тысячи тонн предметов. Всего выполнено более 130 тысяч заявок. Чаще всего жители заказывали вывоз крупной бытовой техники.

Пункты приема детских игрушек открыли в рамках проекта "Экоточки Москвы"

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