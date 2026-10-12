Более 3,8 тысячи тонн ненужных вещей отправили на переработку через сервис на mos.ru

Фото: портал мэра и правительства Москвы

За пять лет работы городского сервиса "Вывоз ненужных вещей" москвичи передали на переработку и безопасную утилизацию более 3,8 тысячи тонн предметов. Об этом сообщили на портале мэра и правительства Москвы.

За это время специалисты организаций-партнеров выполнили свыше 130 тысяч заявок. Чаще всего жители заказывали вывоз крупной бытовой техники: специалисты забрали около 36 тысяч холодильников, почти 35 тысяч стиральных машин, более 22 тысяч газовых и электрических плит и свыше 7 тысяч диванов. Мелкую бытовую технику вывозили более 5 тысяч раз.

После доставки на специализированные предприятия вещи разбирают и сортируют по материалам. Пригодные для повторного использования ресурсы отправляют на переработку, а опасные компоненты, в том числе фреон и тяжелые металлы, утилизируют безопасным для окружающей среды способом.

Постепенно перечень доступных для вывоза предметов расширялся. Если изначально сервис был ориентирован преимущественно на крупную бытовую технику и металлические изделия, то с 2022 года через него можно сдавать мебель и электронику, а с 2024-го – душевые кабины, акриловые ванны и спортивный инвентарь.

В декабре 2024 года появилась возможность передавать одежду и обувь, которые уже не нужны владельцам, но сохраняют пригодность для использования. Их бесплатно доставляют на специальные склады, где вещи сортируют и дезинфицируют, а затем передают на социальные площадки.

С конца 2024 года таким способом москвичи сдали почти 295 тонн одежды и обуви. Чаще всего услуга востребована у семей с детьми, а количество заявок увеличивается при смене сезонов.

Сейчас сервис также принимает заявки на вывоз окон, пианино, оргтехники, макулатуры и других предметов. Кроме того, с его помощью можно бесплатно вывезти автомобили и мотоциклы. Полный перечень доступен на портале mos.ru.

Оформить заявку могут совершеннолетние москвичи со стандартной или полной учетной записью на mos.ru. Это можно сделать на портале или в приложениях "Электронный дом", "Госуслуги Москвы" и "Моя Москва". Пользователю необходимо авторизоваться через Mos ID, указать предметы и их количество, адрес, удобные дату и время вывоза, а также контактные данные. После этого оператор уточнит детали и подтвердит заказ.

Если заявка подана до 18:00, при наличии свободных специалистов вещи, кроме одежды и обуви, могут вывезти в тот же день. Сроки могут измениться по согласованию с заказчиком из-за загруженности. Если в заявке есть предметы с платным вывозом, квитанция появится в личном кабинете и ее можно будет оплатить через сервис "Мои платежи".

В назначенное время специалисты организации-партнера сами вынесут вещи из квартиры, в том числе в домах без лифта, и погрузят их для транспортировки. При заказе вывоза крупногабаритной бытовой техники жители могут воспользоваться предложением городской программы лояльности "Миллион призов": обменять городские баллы на промокод, который покрывает вывоз одного предмета.

Предложение не распространяется на технику без ключевых элементов, например компрессора, барабана или блока электроники. Вывоз трех и более единиц крупногабаритной техники бесплатный.

Перед сдачей одежды и обуви необходимо проверить их состояние и отсутствие посторонних запахов, а затем упаковать в коробки или пакеты. Такие вещи принимают при общем объеме от четырех больших сумок или коробок либо восьми стандартных пакетов. Крупную технику, сантехнику, окна и двери нужно демонтировать заранее.

При отключении стиральной или посудомоечной машины следует установить заглушку на трубу водоотведения. Газовое оборудование должны отключать только сертифицированные специалисты, в частности сотрудники АО "Мосгаз".

Для вывоза автомобиля или мотоцикла владелец должен подготовить паспорт, паспорт транспортного средства и свидетельство о его регистрации. Документы потребуется предъявить перед погрузкой на эвакуатор.

Сервис "Вывоз ненужных вещей" работает на mos.ru с октября 2021 года. Его развитие курируют столичные департаменты информационных технологий и жилищно-коммунального хозяйства, а также ГКУ "Новые технологии управления". Непосредственно вывозом занимается специализированная организация-партнер.

Ранее в Пресненском районе Москвы открылся городской экологический центр на Звенигородском шоссе. Он стал второй подобной площадкой в столице, созданной в рамках программы раздельного сбора отходов, которая действует уже седьмой год. В центре жители могут бесплатно сдать несколько десятков видов вторсырья и опасных отходов, а также посетить тематические лекции и мастер-классы.

