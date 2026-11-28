28 ноября, 16:40Транспорт
Хуснуллин заявил о завершении подготовительного этапа восстановления Крымского моста
Фото: ТАСС/Максим Чурусов
Подготовительный этап восстановления Крымского моста завершен. Об этом сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин в своем телеграм-канале.
По его словам, проектные решения приняты, сроки работ и ответственные за их проведение определены.
"Полным ходом над этим работаем и занимаемся", – отметил Хуснуллин.
Вооруженные силы Украины вновь атаковали Крымский мост 19 ноября. Для координации восстановления логистики Минтранс создал отраслевой штаб.
До этого ВСУ атаковали Крымский мост 16 и 17 ноября. В результате конструкции сооружения получили повреждения. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о террористическом акте.