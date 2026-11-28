Фото: ТАСС/Максим Чурусов

Подготовительный этап восстановления Крымского моста завершен. Об этом сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин в своем телеграм-канале.

По его словам, проектные решения приняты, сроки работ и ответственные за их проведение определены.

"Полным ходом над этим работаем и занимаемся", – отметил Хуснуллин.

Вооруженные силы Украины вновь атаковали Крымский мост 19 ноября. Для координации восстановления логистики Минтранс создал отраслевой штаб.



До этого ВСУ атаковали Крымский мост 16 и 17 ноября. В результате конструкции сооружения получили повреждения. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о террористическом акте.

