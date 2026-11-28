Фото: vk.ru/sudpress35

Вологодский городской суд заключил под стражу мать девочки, которая умерла от истощения. Об этом передает РИА Новости.

Суд постановил избрать в отношении подозреваемой меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, до 25 января 2027 года.

Ранее суд также отправил под стражу отца умершей девочки. Он пробудет под стражей до 25 января 2027 года. При этом сторона защиты планирует обжаловать данное решение.

О смерти 5-летней девочки в Вологде стало известно 26 ноября. Ее 7-летнего брата доставили в больницу, он также был истощен. После этого следователи возбудили уголовные дела по статьям об убийстве и халатности, а многодетных родителей задержали. Им грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

