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Дети из многодетной семьи в Вологде не голодали, а в квартире не было ужасной антисанитарии. Об этом сайту "Комсомольская правда" рассказала знакомая родителей.

По ее словам, Николай и Вера были любящими родителями, а дома всегда сохранялась спокойная обстановка. Беспорядок, как объяснила женщина, мог возникать из-за большого количества детей. При этом еды всем хватало. Отец работал водителем и зарабатывал немного, но благодаря пособиям семья чувствовала себя нормально.

Собеседница также подтвердила, что Вера не работала и имела проблемы со здоровьем. По словам знакомой, из-за худобы детей окружающие иногда шутили, что они недоедают, однако женщина связывала это с их телосложением.

При этом в последние годы супруги отдалились от родственников и знакомых, объясняя это нехваткой времени на общение из-за воспитания детей.

"Я даже и не знал, что там у них происходит. Сестра мне ничего не рассказывала", – рассказал брат многодетной матери.

О смерти пятилетней девочки из Вологды от истощения стало известно 26 ноября. Ее семилетнего брата в аналогичном состоянии доставили в больницу. Следственный комитет возбудил уголовные дела об убийстве малолетнего и халатности.

По версии следствия, родители не обеспечивали должный уход за 12 детьми, а сотрудники органов профилактики своевременно не приняли меры для их защиты.

После произошедшего глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина заявила, что депутаты потребуют объяснений от органов опеки и уполномоченного по правам ребенка в регионе. Она отметила, что семья состояла на учете с 2020 года, но необходимую помощь ей могли не оказать.