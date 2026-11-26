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Употребление банана перед сном не оказывает заметного влияния на скорость засыпания из-за низкого содержания триптофана в этом фрукте. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на биохимика и специалиста по коррекции пищевого поведения Анну Дивинскую.

Эксперт пояснила, что распространенное мнение о снотворном эффекте бананов связано именно с триптофаном, однако его количества в плоде слишком мало, чтобы заметно повлиять на качество сна. Поэтому рассчитывать на то, что такой перекус поможет быстрее заснуть, не стоит.

При этом специалист отметила, что банан вполне подходит для вечернего перекуса – один фрукт содержит около 100 килокалорий. В его составе также есть калий, магний и витамин B6, которые участвуют в работе мышц и нервной системы.

Однако надолго утолить голод банан не способен. Он состоит преимущественно из углеводов, а белков и жиров в нем почти нет. Поэтому чувство насыщения появляется быстро, но так же быстро проходит. Особенно это касается очень спелых плодов с темными пятнами. Дивинская посоветовала есть бананы не позднее чем за полтора часа до сна и сочетать их с белковыми продуктами.

Ранее эксперт рассказала о продуктах с высоким содержанием витамина C. По ее словам, лидером по количеству аскорбиновой кислоты является шиповник – в 100 граммах свежих ягод содержится около 650 миллиграммов вещества.

Среди других источников витамина Дивинская назвала красный болгарский перец, черную смородину, облепиху, киви и петрушку. Также она отметила пользу квашеной капусты, в которой содержание витамина C во время ферментации может увеличиваться.

