Фото: cbr.ru

Банк России выпустит 27 ноября в обращение памятную монету из недрагоценных металлов "Энергетик". Об этом говорится на сайте регулятора.

По данным ЦБ, монету выпустят номиналом 10 рублей. Она входит в серию "Человек труда". "Энергетик" выйдет тиражом 1 миллион экземпляров.

Монета выполнена в форме круга. Ее диаметр составляет 22 миллиметра. На оборотной стороне размещено рельефное изображение электромонтера. Фоном для "Энергетика" служат стилизованные электростанция и линия электропередачи.

Ранее Банк России выпустил в обращение памятную монету "Атомный ледокол "Арктика". В ЦБ уточнили, что серебряная монета имеет номинал 3 рубля, а золотая – 200.

"Артика" является самым мощным атомным ледоколом в мире в своем классе. Ледокол был спущен на воду в июне 2016 года, а свой первый рабочий рейс он совершил в ноябре 2020-го.

