Фото: Москва 24/Лидия Широнина​

В Калужской области с 1 декабря 2026 года по 11 января 2027 года будет действовать запрет на продажу и использование пиротехники. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона.

Решение приняли на совместном заседании антитеррористической комиссии и оперативного штаба области. Ограничение распространяется на организации, индивидуальных предпринимателей и граждан.

Аналогичные запреты на время новогодних праздников в регионе уже действовали. За неисполнение для должностных и юридических лиц, а также граждан предусмотрена административная ответственность в виде штрафа.

Ранее сообщалось, что 10 человек, включая 6 несовершеннолетних, доставили в отдел полиции из-за взрывов пиротехники на детской площадке в Зеленограде. Поводом для проверки стали обращения жителей. Они сообщили о звуках, напоминающих выстрелы, и нападении группы молодых людей на мужчину. Правоохранители выясняют подробности произошедшего.

