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Британский шеф-повар Гордон Рамзи будет новым ведущим автомобильного шоу Top Gear. Об этом говорится в публикации на сайте шоу.

Отмечается, что Рамзи не случайный человек для Top Gear. Он уже трижды принимал участие в телепередаче в качестве гостя, а в одном из выпусков пробовал еду, приготовленную на автомобильном двигателе. Кроме того, Рамзи имеет гоночную лицензию, участвовал в автомобильных соревнованиях и коллекционирует суперкары.

Съемки начнутся в 2027 году, а показ нового сезона запланирован на 2028 год.

В разное время Top Gear вели Джереми Кларксон, Джеймс Мэй, Ричард Хаммонд и другие. В конце 2022 года, во время съемок 34-го сезона шоу, ведущий Эндрю Флинтофф попал в серьезную аварию.

В марте 2023 года было решено отказаться от продолжения съемок 34-го сезона, а в ноябре BBC объявила о приостановке выпуска передачи на неопределенный срок. Последним вышедшим остался 33-й сезон 2022 года. Однако летом 2026 года BBC подтвердила планы возвращения шоу.

