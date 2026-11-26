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В Мексике игрока футбольного клуба "Арандас" Луиса Чавеса застрелили во время матча любительских команд. Об этом сообщило TV Azteca, передает "Газета.ру".

По данным издания, инцидент произошел 22 ноября в городе Ирапуато. Неизвестные вооруженные люди открыли огонь по спортсмену. Кроме того, пострадал еще один человек, но о его состоянии пока ничего не известно.

Чавес был в составе команды третьего дивизиона чемпионата Мексики. Также он работал инструктором в футбольной академии "Лорос".

Ранее в Италии погиб 25-летний футболист Габриэле Ваккаро. По данным СМИ, на мужчину и его друзей напали подростки в момент, когда те шли к машине с коробками с пиццей.

Хулиганы потребовали отдать еду, но футболист не согласился это сделать. После отказа 17-летний злоумышленник ударил Ваккаро в шею и живот отверткой. Через некоторое время спортсмен умер.