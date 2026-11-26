Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы России нанесли удар по двум предприятиям военно-промышленного комплекса Украины в Киеве, где производились беспилотники. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на Минобороны РФ.

В частности, поражен завод ОАО "Химволокно". Там выпускали компоненты для боевых частей дронов большой и средней дальности. Кроме того, удар пришелся по площадке, где собирают и хранят БПЛА ООО "Оаклайн" для компании "Файер Пойнт". Российские военные применяли высокоточное оружие наземного базирования и ударные беспилотники.

Ранее ВС России ударили по электростанции "Правобережная" в Запорожье. Она обеспечивала работу предприятий ВПК Украины. В Одесской области целью ударов стал порт Килия. Там поражены объекты портовой инфраструктуры, используемые для доставки военного имущества и грузов для ВСУ.

