Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Центральная пригородная пассажирская компания расширит работу сервиса "Скороход" на Ярославском направлении. Об этом сообщили в пресс-службе ЦППК.

В начале декабря выйдет обновленная версия приложения с дополнительными станциями, а в начале следующего года к нему планируют подключить более 60 остановочных пунктов.

На первом этапе оборудование устанавливают и настраивают на 10 станциях ответвления до Фрязева. В список вошли Подлипки-Дачные, Болшево, Валентиновка, Загорянская, Соколовская, Воронок, Щелково, Гагаринская, Чкаловская и Бахчиванджи. Позже сервис заработает на остальных станциях этого ответвления, а также на маршрутах до Фрязина и Красноармейска и участках основного хода.

"Масштабирование "Скорохода" на Ярославском направлении – это не просто расширение географии. Это еще один уверенный шаг в будущее, где поездка на пригородном поезде становится удобнее для пассажира. Благодаря обратной связи мы видим, где "Скороход" востребован в большей степени, и внедряем его в первую очередь на конкретных станциях", – отметил заместитель генерального директора по цифровым сервисам Игорь Евдокимов.

Сейчас специалисты монтируют несущие конструкции и опоры, подключают оборудование к электропитанию и настраивают солнечные панели для автономной работы. Устройства размещают на уже существующих конструкциях, если это позволяет инфраструктура. В противном случае устанавливают специальные столбы высотой около трех метров.

Приложение "Скороход" автоматически определяет станции отправления и прибытия, поэтому пассажирам не нужно указывать их самостоятельно. Для использования сервиса достаточно скачать приложение и пройти регистрацию. Перед поездкой можно оформить провоз велосипеда, багажа или животного. Оплата спишется за фактически пройденный путь, а войти и выйти можно на любой станции Ярославского направления, подключенной к сервису.

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