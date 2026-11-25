Фото: MAX/"РЖД – Российские железные дороги"

"Российские железные дороги" ввели специальный тариф на проезд в поездах "Сапсан" между Москвой и Санкт-Петербургом в период с 31 декабря по 1 января. Об этом сообщили в компании.

Стоимость проезда в экономическом классе 31 декабря 2026 года начнется от 2 026 рублей, а 1 января 2027 года – от 2 027 рублей. Приобрести билеты можно уже сейчас.

Стоимость проезда в базовом классе начинается от 1 829 рублей. Новогодний спецтариф зависит только от категории места.

Ранее стало известно, что россияне массово бронируют короткие туры по Золотому кольцу на новогодние каникулы. Туристы предпочитают поездки длительностью 3–4 дня с минимальным количеством экскурсий, чтобы сэкономить и больше времени провести самостоятельно.

Пик заездов придется на 31 декабря и первые дни января. Средняя стоимость такого путешествия составляет около 40 тысяч рублей на человека, что на 5% дороже прошлого года из-за роста цен на транспорт и услуги гидов.