Фото: Москва 24/Лидия Широнина​

Отрицательная температура воздуха сохранится в Москве до конца недели и будет колебаться от минус 2 до минус 9 градусов. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

В дневные часы средняя температура в регионе составит от минус 2 до минус 5 градусов. Снежный покров при этом сохранится и практически не изменится.

К выходным, 28–29 ноября, ожидается дальнейшее похолодание. Вечером в субботу в Москве может быть до минус 6 градусов, а утром в воскресенье столбики термометров опустятся до минус 9 градусов.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил, что после снегопада высота сугробов в Москве местами достигла 18 сантиметров, а в Подмосковье – 20 сантиметров. Самый высокий снежный покров в Центральном федеральном округе зафиксировали в Тульской области – в Алексине он составил 33 сантиметра.

