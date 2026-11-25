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Лефортовский суд Москвы приостановил гражданское дело о возмещении вреда по иску народной артистки РФ Ларисы Долиной к Артуру Каменецкому, осужденному по делу о мошенничестве с квартирой певицы. Об этом сообщает ТАСС из зала суда.

Причиной стало заключение Каменецким контракта с Минобороны России и его уход на СВО.

В 2024 году Долина стала жертвой мошенников, по чьей указке продала квартиру в Хамовниках, а затем передала им деньги. В результате артистка осталась и без жилья, и без средств, а четверо фигурантов уголовного дела получили сроки от четырех до семи лет.

В 2025 году Верховный суд признал право собственности на спорную квартиру за покупательницей Полиной Лурье. В январе 2026-го Мосгорсуд постановил выселить Долину, после чего певица и ее внучка покинули помещение и передали ключи новой владелице.

Позднее Лефортовский суд Москвы удовлетворил иск артистки к двум участникам схемы – Анжеле Цырульниковой и Андрею Основе. С них солидарно взыскали более 114 миллионов рублей ущерба и 335 тысяч рублей госпошлины.

Иски к остальным мошенникам выделены в отдельные производства. Дело Каменецкого рассматривали отдельно из-за его розыска, а процесс против Дмитрия Леонтьева был приостановлен, так как он отправился на службу в зону СВО.