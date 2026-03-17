Директор Долиной заявил о ее готовности судиться с мошенниками из-за квартиры

Певица Лариса Долина подала иск в суд против мошенников, из-за которых осталась без квартиры в Хамовниках. Директор артистки прокомментировал ситуацию и заявил, что она не намерена оставлять борьбу за потерянные активы. Подробности – в материале Москвы 24.

Новая глава истории

Певица Лариса Долина подала иск в Балашихинский городской суд к четырем мошенникам, из-за которых лишилась квартиры в Хамовниках. Народная артистка требует взыскать с них более 176 миллионов рублей в качестве компенсации имущественного вреда.

Ответчиками по делу назначены осужденные в конце 2025-го Анжела Цырульникова, Андрей Основа, Артур Каменецкий и Дмитрий Леонтьев. Заявление певицы принято к производству, сказано в сообщении телеграм-канала судов общей юрисдикции Подмосковья.

Директор исполнительницы Сергей Пудовкин прокомментировал исковое заявление, отметив, что теперь Долиной удалось заручиться поддержкой пользователей Сети, сообщает сайт "Комсомольской правды".





Сергей Пудовкин директор певицы Ларисы Долиной Есть юридические обстоятельства, которые идут в соответствии с законом Российской Федерации. Лично меня больше всего радует невероятное поддержка молодежи, которая снимает видео, на которых в знак поддержки исполняет песни Ларисы Долиной. Эти ролики разрывают социальные сети. Вот это настоящая любовь. И поддержка. Но это не означает, что надо бросить уголовные процессы.

Ранее народная артистка РФ призналась журналистам, что пережитая ситуация сделала ее "немного взрослее".

"Когда с человеком происходит что-то очень серьезное – неважно, в хорошем или плохом смысле, его жизнь меняется", – отметила Долина.

Кроме того, певица поняла, что у нее много друзей, которые поддержали ее в трудный период.

Обманывали россиян с помощью телефонных схем

Приговор по делу о мошенничестве с квартирой Ларисы Долиной огласили в ноябре 2025 года. Участник схемы Андрей Основа получил четыре года колонии и штраф в 900 тысяч рублей, курьер Анжела Цырульникова приговорена к семи годам лишения свободы и штрафу в 1 миллион рублей. Артур Каменецкий и Дмитрий Леонтьев также получили по семь лет колонии строгого и особого режима соответственно, каждому назначен штраф в 900 тысяч рублей.

По данным прокуратуры, фигуранты дела входили в организованную преступную группу, которая обманывала людей с помощью телефонного мошенничества. Злоумышленники представлялись сотрудниками банков и правоохранительных органов, убеждая людей переводить деньги на так называемые "безопасные счета" или передавать права на имущество якобы для защиты средств.

В беседе с Долиной мошенники представились сотрудниками полиции и убедили, что жилье певицы находится под угрозой. Для его защиты преступники предложили оформить "фиктивную" сделку по продаже. В результате в 2024-м исполнительница действительно продала квартиру в Хамовниках за 112 миллионов рублей, покупателем стала Полина Лурье.

Вырученные от продажи средства Долина перевела на "безопасный счет", а когда поняла, что стала жертвой мошенников, решила обратиться в полицию, а в дальнейшем подала в суд на покупательницу.

Три инстанции признали сделку по продаже незаконной, оставив право собственности на квартиру за певицей. При этом Лурье осталась без жилья и денег. Прецедент привел к всплеску разбирательств, в ходе которых продавцы квартир возвращали себе недвижимость, заявляя, что в момент сделки на них влияли мошенники. Суды вставали на сторону продавцов, оставляя покупателей без жилья. Многочисленные случаи назвали "эффектом Долиной".

После этого певица столкнулась с травлей в Сети и негативными высказываниями, в том числе со стороны некоторых коллег.

В конце 2025 года Верховный суд России рассмотрел жалобу Лурье на решения нижестоящих инстанций и отменил их, признав право собственности за покупателем. Решение вступило в силу сразу после оглашения. Долину же суд обязал покинуть жилую площадь в Хамовниках.

Тем не менее около месяца Лурье не удавалось заселиться. Сроки передачи жилья несколько раз переносили, в том числе по просьбе певицы. В начале января она вовсе покинула Россию и отправилась на отдых в ОАЭ. В результате исполнительные службы начали процедуру принудительного выселения.

Позже Долина в большом интервью призналась, что переживала этот период тяжело, но решила не реагировать на хейт в свой адрес. В этом ей помогли "сильный характер и вера в лучшее". Сейчас певица, по ее словам, арендует жилье, так как денег на покупку собственного ей пока не хватает.

