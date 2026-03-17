Новости

Новости

17 марта, 19:41

Директор Долиной заявил о ее готовности судиться с мошенниками из-за квартиры

Компенсация вреда: Долина продолжит судиться из-за квартиры в Хамовниках

Певица Лариса Долина подала иск в суд против мошенников, из-за которых осталась без квартиры в Хамовниках. Директор артистки прокомментировал ситуацию и заявил, что она не намерена оставлять борьбу за потерянные активы. Подробности – в материале Москвы 24.

Новая глава истории

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

Певица Лариса Долина подала иск в Балашихинский городской суд к четырем мошенникам, из-за которых лишилась квартиры в Хамовниках. Народная артистка требует взыскать с них более 176 миллионов рублей в качестве компенсации имущественного вреда.

Ответчиками по делу назначены осужденные в конце 2025-го Анжела Цырульникова, Андрей Основа, Артур Каменецкий и Дмитрий Леонтьев. Заявление певицы принято к производству, сказано в сообщении телеграм-канала судов общей юрисдикции Подмосковья.

Директор исполнительницы Сергей Пудовкин прокомментировал исковое заявление, отметив, что теперь Долиной удалось заручиться поддержкой пользователей Сети, сообщает сайт "Комсомольской правды".

Есть юридические обстоятельства, которые идут в соответствии с законом Российской Федерации. Лично меня больше всего радует невероятное поддержка молодежи, которая снимает видео, на которых в знак поддержки исполняет песни Ларисы Долиной. Эти ролики разрывают социальные сети. Вот это настоящая любовь. И поддержка. Но это не означает, что надо бросить уголовные процессы.
Сергей Пудовкин
директор певицы Ларисы Долиной

Ранее народная артистка РФ призналась журналистам, что пережитая ситуация сделала ее "немного взрослее".

"Когда с человеком происходит что-то очень серьезное – неважно, в хорошем или плохом смысле, его жизнь меняется", – отметила Долина.

Кроме того, певица поняла, что у нее много друзей, которые поддержали ее в трудный период.

Обманывали россиян с помощью телефонных схем

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Приговор по делу о мошенничестве с квартирой Ларисы Долиной огласили в ноябре 2025 года. Участник схемы Андрей Основа получил четыре года колонии и штраф в 900 тысяч рублей, курьер Анжела Цырульникова приговорена к семи годам лишения свободы и штрафу в 1 миллион рублей. Артур Каменецкий и Дмитрий Леонтьев также получили по семь лет колонии строгого и особого режима соответственно, каждому назначен штраф в 900 тысяч рублей.

По данным прокуратуры, фигуранты дела входили в организованную преступную группу, которая обманывала людей с помощью телефонного мошенничества. Злоумышленники представлялись сотрудниками банков и правоохранительных органов, убеждая людей переводить деньги на так называемые "безопасные счета" или передавать права на имущество якобы для защиты средств.

В беседе с Долиной мошенники представились сотрудниками полиции и убедили, что жилье певицы находится под угрозой. Для его защиты преступники предложили оформить "фиктивную" сделку по продаже. В результате в 2024-м исполнительница действительно продала квартиру в Хамовниках за 112 миллионов рублей, покупателем стала Полина Лурье.

Вырученные от продажи средства Долина перевела на "безопасный счет", а когда поняла, что стала жертвой мошенников, решила обратиться в полицию, а в дальнейшем подала в суд на покупательницу.

Три инстанции признали сделку по продаже незаконной, оставив право собственности на квартиру за певицей. При этом Лурье осталась без жилья и денег. Прецедент привел к всплеску разбирательств, в ходе которых продавцы квартир возвращали себе недвижимость, заявляя, что в момент сделки на них влияли мошенники. Суды вставали на сторону продавцов, оставляя покупателей без жилья. Многочисленные случаи назвали "эффектом Долиной".

После этого певица столкнулась с травлей в Сети и негативными высказываниями, в том числе со стороны некоторых коллег.

В конце 2025 года Верховный суд России рассмотрел жалобу Лурье на решения нижестоящих инстанций и отменил их, признав право собственности за покупателем. Решение вступило в силу сразу после оглашения. Долину же суд обязал покинуть жилую площадь в Хамовниках.

Тем не менее около месяца Лурье не удавалось заселиться. Сроки передачи жилья несколько раз переносили, в том числе по просьбе певицы. В начале января она вовсе покинула Россию и отправилась на отдых в ОАЭ. В результате исполнительные службы начали процедуру принудительного выселения.

Позже Долина в большом интервью призналась, что переживала этот период тяжело, но решила не реагировать на хейт в свой адрес. В этом ей помогли "сильный характер и вера в лучшее". Сейчас певица, по ее словам, арендует жилье, так как денег на покупку собственного ей пока не хватает.

Читайте также


Зачем нужен ГОСТ на квест-комнаты?

Мера улучшит безопасность досуга и снизит риски для здоровья участников

Эксперты уверены: ГОСТ положительно скажется на сфере

Читать
закрыть

Как будет работать бытовая техника при ограничениях интернета?

Умная бытовая техника может перестать работать в России

Под угрозой могут оказаться умные чайники, телевизоры и пылесосы

Читать
закрыть

Как правильно совершить сделку с ипотечной квартирой?

Необходимо проверить, использовался ли материнский капитал и выделены ли доли детям

Важно проследить за снятием обременения банка

Читать
закрыть

Как контактировать с токсичными коллегами?

При взаимодействии с "токсиками" важно выстраивать границы

Главная ошибка – начать оправдываться, объяснять или втягиваться в эмоции

Читать
закрыть

Для чего хотят создать сайт для знакомств с богатыми москвичами?

Среди потенциальных кандидатов будут предприниматели, топ-менеджеры и IT-специалисты

Однако эксперты уверены: такой подход создаст опасный прецедент

Читать
закрыть

Что грозит за продажу сгенерированных ИИ растений на маркетплейсах?

Возможна компенсация морального вреда и штраф

Часть статьи, которую применят при наказании, зависит от сумм, на которые были обмануты потребители

Читать
закрыть

Что стоит за слухами об увечьях лидеров Израиля и Ирана?

Эксперты уверены: сообщения о гибели лидеров Ирана и Израиля – элемент информационной войны

Официального подтверждения о серьезных травмах или гибели нет

Читать
закрыть

Что известно о футболисте "Урала", обвиняемом в убийстве москвички?

По данным СК, преступник совершил убийство под влиянием телефонных мошенников

После убийства обвиняемый вскрыл сейф и похитил более 2 тысяч долларов

Читать
закрыть

