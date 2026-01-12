Приставы начали производство по выселению певицы Долиной из квартиры

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Захаров

Судебные приставы начали исполнительное производство по выселению певицы Ларисы Долиной из квартиры в столичных Хамовниках. Об этом заявила Москве 24 адвокат артистки Мария Пухова.

"Исполнительное производство у нас, судя по всему, было возбуждено по заявлению адвоката Полины (Лурье. – Прим. ред.). Непонятно, какая была в этом необходимость, с учетом того, что квартира готова к передаче еще с 5 января. Все сняли с регистрационного учета, квартира освобождена от личных вещей. А другая сторона отказывается принимать ключи. Поэтому пристава мы сейчас об этом всем уже уведомили и согласовываем дату", – рассказала Пухова.

При этом обращение Лурье к приставам она назвала хайпом и привлечением внимания.

"Мое мнение заключается в том, что кому-то очень хочется поддерживать общественный резонанс в отношении своей персоны. Я сейчас даже нисколько про Полину, сколько, вероятно, про ее адвоката", – добавила она.

По ее словам, к 5 января были подготовлены документы, которые Долина сама подписала. Однако в этот день Лурье не смогла приехать, из-за чего передачу квартиры перенесли на 9-е число. В указанную дату Лурье и ее адвокат также отказались от подписания, указала Пухова.

Она уточнила, что информации о том, что певица должна была освободить квартиру до 30 декабря 2025 года, не было.

"Нет, такой даты не было. Это адвокат Полины сказала, что хочет, чтобы мы освободили 30-го числа. Ни в решении суда, ни в нормах закона этого числа нет", – пояснила она.

Ранее сообщалось, что Долина не сможет подписать акт приема-передачи квартиры до 20 января. Адвокат Лурье Светлана Свириденко заявила, что это связано с отъездом артистки, а у представителя Долиной нет соответствующих полномочий.

В 2024 году исполнительница стала жертвой мошенников и продала свою квартиру в Хамовниках, а вырученные от сделки деньги перевела аферистам. Суд приговорил четверых фигурантов дела к лишению свободы на сроки от 4 до 7 лет.

Спустя время певица оспорила сделку о продаже недвижимости. В свою очередь, суд оставил за ней право собственности на квартиру, что вызвало негативную реакцию у общества.

Затем Верховный суд пересмотрел дело и признал право собственности квартиры за Лурье, а Мосгорсуд постановил выселить Долину из жилья.