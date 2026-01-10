10 января, 12:30Шоу-бизнес
Адвокат Лурье заявила, что Долина не сможет передать квартиру до 20 января
Певица Лариса Долина не сможет подписать акт приема-передачи квартиры в Хамовниках в Москве до 20 января. Об этом рассказала адвокат покупательницы жилья Полины Лурье Светлана Свириденко.
По ее словам, это связано с отъездом артистки. У представителя Долиной нет соответствующих полномочий.
"У нас есть право обратиться к судебным приставам, Полина примет решение до вторника (13 января. – Прим. ред.), Долина находится в отъезде и вернется только 20 января", – приводит слова Свириденко РИА Новости.
При этом Лурье фактически не может заселиться в квартиру, пока данный акт не будет подписан.
Ранее сторона Лурье отказалась принять квартиру у представителей Долиной. Сообщалось, что покупательница квартиры не стала принимать жилье из-за обнаруженной неточности в акте приема-передачи.
В прошлом году Долина стала жертвой мошенников и продала свою квартиру. Вырученные от сделки средства она перевела аферистам. Суд назначил четырем обвиняемым наказание в виде лишения свободы на сроки от 4 до 7 лет.
В ходе гражданского судопроизводства артистка оспорила сделку по продаже жилья. При этом изначально суд оставил право собственности на квартиру за ней, что вызвало негативную реакцию у общества.
Позже в Верховный суд поступила жалоба. Инстанция пересмотрела дело и признала право собственности квартиры за Лурье. Мосгорсуд постановил выселить Долину из жилья, а также снял с регистрационного учета дочь и внучку певицы.
