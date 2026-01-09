Форма поиска по сайту

09 января, 13:26

Шоу-бизнес

Сторона Лурье отказалась принять квартиру у представителей Долиной

Фото: TACC/NEWS.ru/Алексей Белкин

Покупательница квартиры певицы Ларисы Долиной Полина Лурье не стала принимать жилье артистки из-за обнаруженной неточности в акте приема-передачи. Об этом ТАСС рассказала адвокат исполнительницы Мария Пухова.

По словам правозащитника, жилплощадь была готова к передаче с 5 января. В частности, к этому времени были составлены документы, в том числе акт приема-передачи квартиры. Однако, как заявила адвокат Долиной, 5-го числа Лурье не смогла приехать, поэтому была согласована новая дата встречи – 9 января.

"Но сегодня (9 января. – Прим. ред.) на встрече адвокат Лурье отказалась подписывать акт, поскольку он датирован 5-м числом, и, соответственно, забрать ключи", – рассказала Пухова.

В свою очередь, адвокат Лурье Светлана Свириденко рассказала РИА Новости, что квартиру не удалось принять по причине неявки Долиной на процесс по передаче жилья.

Правозащитник обратила внимание, что у доверенного лица певицы, который был на встрече, нет полномочий на то, чтобы поставить подпись в акте приема-передачи недвижимости. Именно по этой причине, как указала Свириденко, Лурье не может заселиться. Сама Долина находится в отъезде и вернется лишь 20 января.

"Будем ждать ее возвращения. Но мы (сторона защиты Лурье. – Прим. ред.) также можем обратиться к судебным приставам для принудительного выселения Долиной и не исключаем для себя такой возможности", – добавила Свириденко в разговоре с ТАСС.

В прошлом году артистка стала жертвой мошенников и продала свою квартиру. Вырученные от сделки средства и другие деньги она перевела аферистам. Суд назначил четырем обвиняемым наказание в виде лишения свободы на сроки от 4 до 7 лет. Также инстанция оштрафовала их на суммы от 900 тысяч до миллиона рублей.

В ходе гражданского судопроизводства Долина оспорила сделку по продаже жилья. Изначально суд оставил право собственности на квартиру за певицей, что вызвало негативную реакцию у общества.

Спустя время в Верховный суд поступила жалоба. Инстанция пересмотрела дело и признала право собственности квартиры за Лурье. Затем Мосгорсуд постановил выселить Долину из жилья, а также снял с регистрационного учета дочь и внучку певицы, которые были там прописаны.

