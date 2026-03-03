Форма поиска по сайту

03 марта, 09:16

Экономика

Pepsi зарегистрировала товарные знаки энергетиков в РФ

Фото: 123RF.com/geografas

Американская компания PepsiCo зарегистрировала в России пять товарных знаков. Они предназначаются для продажи энергетических напитков, сообщает РИА Новости со ссылкой на базу Роспатента.

Заявки были поданы в октябре 2024 года от компании "ПепсиКо". Положительное решение в их отношении было принято в феврале 2026 года.

При помощи товарных знаков компания сможет продавать и производить в стране энергетические, изотонические и обогащенные протеином напитки DriveMe.

Незадолго до этого PepsiCo зарегистрировала в России 10 товарных знаков. Роспатент принял положительное решение о регистрации двух товарных знаков Lays Stix – это чипсы в зеленой и фиолетовой упаковках. Также была одобрена регистрация двух видов сухариков "Хрус Team. Барная коллекция".

В 2022 году PepsiCo полностью остановила производство и продажу Pepsi, 7UP, Mountain Dew и Mirinda на территории России. В компании сообщили, что все концентраты для изготовления напитков закончились.

