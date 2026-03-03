Форма поиска по сайту

03 марта, 14:19

Наука

В румынской Констанце обнаружили 34 римские гробницы и редкий умбон парадного щита

Фото: 123RF.com/gorodenkoff

Археологи обнаружили 34 гробницы римского периода, греческую надпись III века нашей эры и металлический умбон парадного щита в румынском городе Констанца. О находках сообщил журнал Arkeonews.

Раскопки проводились на территории муниципальной больницы в границах охраняемой зоны некрополя античного Томис. Город был основан греками, позднее стал важным центром Римской империи на западном побережье Черного моря и известен как место ссылки поэта Овидий. В римскую эпоху Томис входил в провинцию Нижняя Мезия и играл значимую роль в регионе.

Работы велись с сентября 2025 по февраль 2026 года по разрешению министерства культуры Румынии. Несмотря на демонтаж соседних построек и их аварийное состояние, специалисты в течение 39 дней проводили полевые исследования, по результатам которых задокументировали 34 захоронения.

Часть гробниц представляла собой катакомбные конструкции с несколькими погребениями в одной камере, что свидетельствует о семейных или общинных традициях захоронения. Внутри специалисты обнаружили украшения, стеклянные сосуды, монеты и большое количество керамики.

Особый интерес вызвали африканские амфоры, использовавшиеся для перевозки вина и оливкового масла. Их присутствие указывает на торговые связи города с Северной Африкой и может свидетельствовать о высоком социальном статусе погребенных.

Среди находок выделяется греческая надпись III века, подтверждающая существование в городе религиозного объединения. По оценке исследователей, подобные ассоциации выполняли не только культовую, но и социальную функцию.

Также археологи в ходе исследований обнаружили редкий артефакт – умбон (центральная металлическая часть парадного щита. – Прим. ред.). Такие щиты использовались для демонстрации статуса и могли быть связаны с военными почестями.

Раскопки проходили в сложных условиях, так как из-за сейсмической опасности соседнего здания работы временно приостанавливали. Тем не менее археологи продолжали фиксацию объектов даже при отрицательных температурах и промерзании грунта. Участок расположен также в зоне охраны позднеримского памятника IV века Кавоула с Орантой.

Ранее в ходе реставрационных работ в старинной усадьбе палат Аверкия Кириллова на Берсеневской набережной в Москве археологи нашли расколотый чернолощеный кувшин и свыше 20 тысяч монет из белого металла XVI–XVII веков. Находка была обнаружена при вскрытии полов второго этажа. Монеты прекрасно сохранились, на них отчетливо видны штампы.

