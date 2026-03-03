Форма поиска по сайту

03 марта, 19:55

Культура

Дэвид Ойелоуо сыграет пирата Джона Сильвера в новой адаптации "Острова сокровищ"

Фото: AP Photo/Chris Pizzello

Актер Дэвид Ойелоуо, известный по роли в фильмах "Дворецкий" и "Линкольн", а также в сериалах "Призраки" и "Звездные войны: Повстанцы" сыграет пирата Джона Сильвера в новой адаптации романа Роберта Льюиса Стивенсона "Острова сокровищ", объявили онлайн-кинотеатры MGM+ и Paramount+.

Они заказали мини-сериал из шести эпизодов и опубликовали актерский состав. Например, роль Джима Хокинса исполнит Том Свит, снявшийся в "Детство лидера". Мать Джима Бесс Хокинс сыграет актриса из сериала "Агент Картер" Хейли Этвелл.

Роль служащего британской короны Аарона Грэма получил Джек Хьюстон, известный по сериалу "Подпольная империя". Кроме того, Билли Бонса исполнит актер, известный по съемке в "Пацанах", – Томер Капон.

Съемки уже стартовали. Шоураннером стал актер и продюсер Роберт Мерфи, известный по сериалам "Шетланд" и "Макдональд и Доддс". Однако в настоящий момент у сериала нет даты выхода.

Ранее Netflix представил первый тизер третьего сезона сериала "Уэнсдей". Премьера новых серий запланирована на 2027 год. В ролике перечислены имена ключевых персонажей и актеров, которые вернутся к своим ролям. Съемки третьего сезона проходят в Ирландии.

