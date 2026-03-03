Прокуратура приступила к проверке из-за гибели краснокнижного бобра в Москве

Фото: ТАСС/Марина Лысцева

Межрайонная природоохранная прокуратура организовала проверку по факту гибели обыкновенного бобра, занесенного в Красную книгу Москвы. Об этом сообщили в прокуратуре столицы.

Ранее в Сети распространилось видео, на котором разгуливающая без поводка хаски набрасывается на бобра в Нагатинском Затоне. Хозяин собаки молчаливо наблюдал за происходящим и лишь иногда подзывал питомца, который на команды не реагировал. В результате бобр погиб.

Природоохранная прокуратура поставила на контроль возмещение ущерба окружающей среде, а также привлечение виновника к ответственности.

В свою очередь, доцент кафедры административного права и процесса Московского государственного юридического университета имени Кутафина Максим Поляков заявил, что хозяину собаки может грозить до 3 лет тюрьмы за гибель редкого животного.

Он напомнил, что за выгул собак без поводка или намордника предусмотрен административный штраф от 1,5 до 3 тысяч рублей. Однако если хозяин допустил гибель дикого животного при участии своего питомца, то ему может грозить статья о жестоком обращении с животными.

"Это уголовная ответственность, предусматривающая наказание вплоть до лишения свободы на срок до 3 лет", – сказал специалист в беседе с Агентством "Москва".

Доцент кафедры экологического и природоресурсного права того же университета Наталия Ведышева добавила, что виновное лицо должно будет возместить ущерб за вред, причиненный окружающей среде, даже в случае отсутствия состава административного, уголовного или дисциплинарного правонарушения.

В данной ситуации размер компенсации, по ее словам, оценивается в 6 тысяч рублей. Специалист уточнила, что федеральный государственный контроль в этой сфере в Москве осуществляет департамент природопользования, и для добровольного возмещения ущерба необходимо обращаться именно в это ведомство.

