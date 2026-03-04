Силы ПВО ликвидировали 38 украинских БПЛА над регионами РФ за 3 часа

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Дежурные силы ПВО перехватили и сбили 38 украинских БПЛА над регионами России за 3 часа. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Атака продолжалась с 20:00 до 23:00 по московскому времени во вторник, 3 марта. За это время 34 дрона было уничтожено над Ростовской областью, 3 – в небе над Крымом и 1 БПЛА – над Волгоградской областью.

В последнем регионе в результате падения осколков дронов пострадали 5 человек. Медики оказывают им всю необходимую помощь.

В ночь на вторник, 3 марта, силы ПВО перехватили и сбили 16 украинских БПЛА над регионами России. При этом 8 дронов было уничтожено над Крымом, 5 – в небе над Белгородской областью и 3 – над Астраханской областью.