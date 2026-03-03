Силы ПВО ликвидировали 16 украинских БПЛА над регионами РФ за ночь

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Дежурные силы ПВО перехватили и сбили 16 украинских БПЛА над регионами России в ночь на вторник, 3 марта. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

По информации ведомства, 8 дронов было уничтожено над Крымом, 5 – в небе над Белгородской областью и 3 – над Астраханской областью.

Ранее пресс-служба оперативного штаба Белгородской области сообщила, что детонация украинского дрона привела к гибели мирного жителя в селе Головчино. Мужчина скончался до прибытия медиков.

Также 102 жилых дома получили повреждения после атаки украинских БПЛА на Новороссийск. Наибольший ущерб атака принесла жителям Восточного района.