На юге Москвы открылись 16 пунктов сбора гуманитарной помощи для участников СВО

Фото: пресс-служба префектуры южного административного округа города Москвы

В Южном административном округе Москвы открылись 16 пунктов приема гуманитарной помощи. Они разместились на базе Объединения культурных и досуговых центров – в основном в библиотеках и домах культуры, сообщает портал мэра и правительства столицы.

Теперь в каждом районе округа есть место, где можно оставить посылку для бойцов, госпиталей или жителей освобожденных территорий. Волонтеры в таких пунктах принимают продукты длительного хранения, средства гигиены, медицину, экипировку, хозяйственные и специальные средства, а также детские товары. Все это сортируют и отправляют адресатам.

Присоединиться к сбору может любой желающий. Пункты работают в разное время: в библиотеке № 164 в Донском районе – ежедневно с 10:00 до 22:00, а в культурном центре "Нагорный" – по будням и субботам с 14:00 до 20:00. В Бирюлеве Восточном и Западном помощь принимают в библиотеке № 137 и центре "Дружба", в Братееве – в библиотеке № 150, в Даниловском – в библиотеке № 163.

В Зябликове волонтеры работают в библиотеке № 153, в Москворечье-Сабурове – № 167, в Нагатинском Затоне – № 162, в Нагатине-Садовниках – в библиотеке имени Л. Н. Толстого. Для жителей Орехова-Борисова работают сразу две точки – в библиотеках № 147 и 149, в Царицыне помощь принимают в библиотеке № 154, а в Чертанове – в ДК "Чертаново" и библиотеках № 151 и 157.

В Нагатинском Затоне, Донском и Царицыне новые пункты пришли на смену тем, что работали зимой возле катков в рамках городского проекта. Там горожане не только собирали вещи, но и учились плести маскировочные сети, делать окопные свечи, сухой душ и подушки для госпиталей, а еще писали письма со словами поддержки. За несколько месяцев усилиями москвичей и волонтеров удалось собрать 4 полноценных гуманитарных груза.

Организаторами волонтерских пунктов выступают общественная организация "Добровольцы" и префектура ЮАО. Волонтеры организации ко Дню защитника Отечества отправили помощь бойцам одного из гвардейских полков – передали обмундирование, радиостанции, инструменты, еду, лекарства и поздравительные письма. Кроме того, благодаря усилиям добровольцев подарки на Новый год получили воспитанники детских домов и приютов ЛНР и ДНР: для них собрали игрушки, наборы для творчества, игры и спортивный инвентарь.

Также московские волонтеры создают маскировочные сети для участников СВО на мастер-классах. В начале занятия распределяются задачи, подготавливается ткань и нарезаются лоскуты. Участники осваивают техники крепления лент к специальной сетке, вязания прочных узлов и способы фиксации.