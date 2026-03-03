03 марта, 13:42Шоу-бизнес
Фраза на русском языке прозвучала в одном из новых треков группы Gorillaz
Фото: AP/Invision/Amy Harris
Фраза на русском языке прозвучала в одном из треков нового альбома британской виртуальной группы Gorillaz.
В песне можно услышать реплику "Привет, меня зовут Влад, и я зубная фея". Кому принадлежит голос – неизвестно.
При этом солист Деймон Албарн и остальные участники группы никак это не объяснили.
Ранее послание на русском языке появилось на экране перед концертом Леди Гаги во французском Лионе. В нем было сказано: "Гага, ты вдохновение для нескольких поколений. Россия тебя любит! Мир!" Судя по снимку, сообщение певице отправил 31-летний Артем.