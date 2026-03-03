Сын Бари Алибасова задолжал налоговой свыше 1,8 млн руб

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Сын артиста Бари Алибасова предприниматель Бари Алибасов-младший имеет задолженность перед налоговой в размере 1,87 миллиона рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

В качестве индивидуального предпринимателя он зарегистрировался еще в 2021 году. В августе 2025 года его счета заблокировали из-за долгов на сумму свыше 751 тысячи рублей. Также налоговый орган блокировал счета Алибасова-младшего в январе и марте 2026-го.

Кроме того, по информации судебных приставов, предприниматель должен более 907 тысяч рублей по сборам и налогам. В частности. с июня прошлого года с него взыскивается еще свыше 598 тысяч рублей долгов по налогам, к которым добавлен исполнительский сбор почти в 43 тысячи рублей.

В феврале 2025-го в отношении Алибасова-младшего было возбуждено производство об иных взысканиях имущественного характера. При этом сумма долга не уточнялась. При этом с 22 января текущего года Главное межрегиональное управление ФССП, курирующее особо значимые исполнительные производства, также взыскивает с него долг по налогам на сумму 237 тысяч рублей и исполнительский сбор в размере 28 тысяч рублей.

