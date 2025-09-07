Судебные приставы не смогли взыскать с певца Витаса долг за коммуналку

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/vitasroom

Судебные приставы не смогли взыскать с певца Витаса задолженность по коммунальным платежам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

Согласно документам, певец в установленный срок не погасил задолженность по коммунальным платежам и пеням по ним. При этом общая сумма долга составила почти 52 тысячи рублей.

На основании этого в дальнейшем было открыто исполнительное производство. Однако его пришлось прекратить из-за невозможности установить местонахождение Витаса, его имущества или получить сведения о наличии принадлежащих ему денег и других ценностей.

Ранее микрокредитная компания смогла отсудить у актера Александра Головина заложенный автомобиль. Микрозайм артист взял под 99% годовых.

По данным из материалов дела, Головин взял микрозайм на 366 месяцев. Обязанности по выплатам он не выполнил и просрочил их свыше чем на год. В результате компания обратилась в суд.

