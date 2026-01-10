Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Автомобиль опрокинулся на Можайском шоссе в Москве. На место прибыли оперативные службы города, сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

Ведомство уточнило, что ДТП произошло в районе дома 48. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

При этом движение в сторону области было затруднено на 1,3 километра. Однако в настоящее время оно уже восстановлено.

Ранее семь человек погибли при столкновении трех автомобилей в Михайловском районе Волгоградской области. По предварительным данным, трагедия произошла на 763-м километре трассы Р-22 "Каспий". Там столкнулись автомобили "УАЗ", "ВАЗ" и грузовик DAF с полуприцепом.

До этого женщина выжила после наезда фуры в подмосковной Электростали. Фура сбила ее, а затем большегруз протащил женщину под колесом на несколько метров вперед. В результате происшествия пострадавшую госпитализировали.

