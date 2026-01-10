Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 января, 19:37

Происшествия

Автомобиль опрокинулся на Можайском шоссе в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Автомобиль опрокинулся на Можайском шоссе в Москве. На место прибыли оперативные службы города, сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

Ведомство уточнило, что ДТП произошло в районе дома 48. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

При этом движение в сторону области было затруднено на 1,3 километра. Однако в настоящее время оно уже восстановлено.

Ранее семь человек погибли при столкновении трех автомобилей в Михайловском районе Волгоградской области. По предварительным данным, трагедия произошла на 763-м километре трассы Р-22 "Каспий". Там столкнулись автомобили "УАЗ", "ВАЗ" и грузовик DAF с полуприцепом.

До этого женщина выжила после наезда фуры в подмосковной Электростали. Фура сбила ее, а затем большегруз протащил женщину под колесом на несколько метров вперед. В результате происшествия пострадавшую госпитализировали.

Электробус и два автомобиля столкнулись на Беговой улице в Москве

Читайте также


происшествияДТПгород

Главное

Почему не стоит бесконтрольно использовать сахарозаменители?

При большой дозировке они способны нарушить работу ЖКТ и вызвать диарею

Также возможны мигрени, аллергия и индивидуальная непереносимость

Читать
закрыть

Как сохранить здоровье волос зимой?

В мороз важно покрывать волосы головным убором

Стоит пользоваться масками для волос и включать в помещении увлажнитель воздуха

Читать
закрыть

Почему соевое мясо нельзя употреблять без ограничений?

В соевых бобах много растительных аналогов гормонов

Они влияют на работу щитовидной железы и на репродуктивную функцию

Читать
закрыть

Какие напитки согреют зимой?

Один из самых популярных напитков – безалкогольный глинтвейн

Другой вариант – какао с яйцом

Читать
закрыть

Как православные верующие отмечают Рождество Христово?

С 28 ноября начинается строгий 40-дневный пост

Завершается пост 6 января, в этот день верующие встречают сочельник

Читать
закрыть

Как сейчас живет Адриано Челентано?

В свои 88 итальянский певец и актер Адриано Челентано редко появляется на публике

Музыкант живет с семьей в особняке, расположенном неподалеку от озера Комо

Читать
закрыть

Почему необходимо укреплять эмоциональный иммунитет?

Эмоциональный иммунитет снижается под воздействием стресса, это отражается на физическом самочувствии

Укрепить эмоциональный иммунитет поможет гигиена психики

Читать
закрыть

Чем грозит отказ от головного убора зимой?

Отказ от шапки в мороз может привести к выпадению волос

Также может возникнуть ринит, синусит и гайморит

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика