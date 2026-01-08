Семь человек погибли в ДТП под Волгоградом

Фото: телеграм-канал "ГУ МВД России по Волгоградской области"

Семь человек погибли при столкновении трех автомобилей в Михайловском районе Волгоградской области, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

По предварительным данным, трагедия произошла на 763-м километре трассы Р-22 "Каспий" – там столкнулись автомобили "УАЗ", "ВАЗ" и грузовик DAF с полуприцепом.

По данным МВД, 7 человек из "УАЗа" скончались на месте ДТП еще до приезда скорой медпомощи. На месте работают экипажи Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа.

По данным РИА Новости, которое ссылается на пресс-службу МВД по Волгоградской области, погибшие являются сотрудниками одного из предприятий региона. Кроме того, среди жертв оказалась девушка 17 лет.

Ранее женщина выжила после наезда фуры в подмосковной Электростали. Фура сбила ее, а затем большегруз протащил женщину под колесом на несколько метров вперед. В результате происшествия пострадавшую госпитализировали.

