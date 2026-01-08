08 января, 21:09Происшествия
Семь человек погибли в ДТП под Волгоградом
Фото: телеграм-канал "ГУ МВД России по Волгоградской области"
Семь человек погибли при столкновении трех автомобилей в Михайловском районе Волгоградской области, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.
По предварительным данным, трагедия произошла на 763-м километре трассы Р-22 "Каспий" – там столкнулись автомобили "УАЗ", "ВАЗ" и грузовик DAF с полуприцепом.
По данным МВД, 7 человек из "УАЗа" скончались на месте ДТП еще до приезда скорой медпомощи. На месте работают экипажи Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа.
По данным РИА Новости, которое ссылается на пресс-службу МВД по Волгоградской области, погибшие являются сотрудниками одного из предприятий региона. Кроме того, среди жертв оказалась девушка 17 лет.
