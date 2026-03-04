Певица Селена Гомес рассказала, что хочет четырех детей от Бенни Бланко

Фото: ТАСС/AP/Jordan Strauss

Певица и актриса Селена Гомес рассказала, что хочет от своего супруга, музыкального продюсера Бенни Бланко четырех детей. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на подкаст Friends Keep Secrets.

Артистка вспомнила сцену из фильма "Привет семье!", где Дайан Китон ужинает с детьми, указав, что она вызывает у нее приятное чувство. Однако девушка не уверена в том, что ее мечта сбудется.

"Я не хочу просто говорить "как будет, так и будет". Но вдруг у нас получится только один ребенок или вообще ни одного? Мы же не знаем", – сказала Гомес.

Ранее фанаты Гомес массово раскритиковали ее супруга. Бланко запустил в Сети подкаст, в котором предстал в не самом лучшем свете, отметили пользователи.

На одних из кадров он предстал с босыми ногами, и зрители заметили, что его ступни были грязными. Пользователи раскритиковали Бланко за вульгарное поведение. Однако певица вступилась за мужа.

