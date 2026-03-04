Собянин: обновленное здание школы № 1619 откроется 1 сентября

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков​

Реконструкция школы № 1619 на улице Таллинской в районе Строгино завершится к 1 сентября 2026 года. Об этом сообщил Сергей Собянин во время осмотра хода работ.

"Новая школа, новый спортзал, практически новые учебные классы, новые лаборатории, новые общественные пространства, новое благоустройство – школа будет как новая. Осталось недолго. К 1 сентября должны все закончить", – сказал мэр в разговоре с педагогическим коллективом.

По его словам, в Строгине параллельно реконструируются еще три школы – № 705, 86 и 69 на улице Кулакова.

Мэр уточнил, что проблема реконструкции актуальна и для сотен других школ по всей Москве. В связи с этим, в текущем году около 100 образовательных учреждений уже находятся на этапе реконструкции. В районе Строгино в ближайших планах – возведение нового здания для образовательного комплекса.

Собянин также поздравил учителей с наступающим Международным женским днем.

Как уточнили в пресс-службе мэра и правительства Москвы, работы в школе № 1619 стартовали в мае 2025 года. В здании обновят фасад и кровлю, заменят инженерные коммуникации, окна и двери, выполнят внутреннюю отделку и оснастят помещения современным оборудованием и мебелью. Территорию вокруг школы благоустроят.

Обновление ведется по программе "Моя школа". Всего в 2023–2025 годах по этой программе полностью реконструировали 55 школьных зданий. В 2025 году началось обновление еще нескольких десятков объектов, завершить работы планируется в 2026 году.

Ранее стало известно, что в районе Южное Тушино на северо-западе Москвы в рамках проекта комплексного развития территорий (КРТ) появится детский сад на 350 мест. Площадь здания составит около 6 тысяч квадратных метров.

Новый детский сад создаст 35 дополнительных рабочих мест. Объект расположится в районе рядом с жилыми домами. Недалеко находится парк "Дубовая роща "Маяк".