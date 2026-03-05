Tasnim: Иран нанес удары гиперзвуковыми ракетами по зданию МО Израиля

Фото: ТАСС/Zuma

Корпус стражей исламской революции (КСИР) нанес удары гиперзвуковыми ракетами и БПЛА по аэропорту Бен-Гурион и зданию министерства обороны Израиля в Тель-Авиве. Об этом сообщает иранское агентство Tasnim со ссылкой на пресс-службу корпуса.

Атака была проведена в ходе 17-й волны операции "Правдивое обещание-4". Издание отмечает, что ракеты обошли американскую систему THAAD и поразили стратегические цели.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после того, как 28 февраля США и Израиль нанесли удары по Ирану. В ответ на это республика атаковала израильскую территорию, а также американские военные базы, расположенные в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

Позже Соединенные Штаты признали, что Иран произвел массированный пуск баллистических ракет и беспилотников. Всего страна задействовала более 500 баллистических ракет и свыше 2 тысяч дронов.