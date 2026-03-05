Азербайджан обвинил Иран в атаке Нахичевани четырьмя БПЛА

Фото: AP Photo/Uncredited

Удар по Нахичевани нанесли четыре иранских беспилотника. Об этом заявили в Минобороны Азербайджана.

Дроны были нацелены на гражданские объекты, включая здание школы. При этом тот факт, что Иран отрицает атаки в районе аэропорта Нахичевани, в министерстве назвали неприемлемым.

Ранее сообщалось о падении в азербайджанском аэропорту Нахичевани двух дронов, летевших со стороны Ирана. Один беспилотник рухнул на терминал авиагавани, а второй – во дворе школы в селе Шекерабад.

Пострадали два мирных жителя. Уточнялось, что иранской стороне будет выражен решительный протест и вручена соответствующая нота.

Минобороны Азербайджана также подчеркивало, что готовит ответные меры для защиты территориальной целостности и суверенитета страны, а также обеспечения безопасности населения и гражданской инфраструктуры. Генпрокуратура страны возбудила по факту атаки уголовное дело.