Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 марта, 18:43

Общество

В Московском зоопарке ответили на предложение Японии обменять животных

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Московский зоопарк не меняет своих белых медведей на других животных. Комментарии про их обмен на капибар всерьез даже не рассматривается, заявила генеральный директор зоосада Светлана Акулова.

Ранее в Сети появилась информация, что японский зоопарк Токусима готов обменять своих капибар на белого медведя или амурского леопарда. В беседе с РИА Новости замдиректора зоопарка Нариоми Китамура объяснил, что в Токусиме уже есть одна белая медведица и ей нужен самец для размножения.

В ответ Акулова заявила, что никаких официальных предложений в Московский зоопарк пока не поступало. При этом позиция зоссада не менять белых медведей неизменна, добавила гендиректор.

"Это не товар, и мы не торгуем животными", – подчеркнула она.

Японских коллег Акулова пригласила вступить в Евроазиатскую региональную ассоциацию зоопарков и аквариумов (ЕРАЗА), написать заявление на желание участвовать в программе по белому медведю и выполнить все ее условия.

"Зоопарки вне политики. Для нас не имеет значения, из какой страны поступает запрос – Япония, США, Европа или любое другое государство. Мы всегда открыты к диалогу, но только в рамках профессиональных правил и природоохранных программ, которые едины для всего мира", – добавила она.

По ее словам, за последние три в Московском зоопарке родился 21 детеныш капибары. Некоторые малыши уже переехали в зоосады Ростова-на-Дону, Сахалина, Екатеринбурга, Белгорода и других городов.

"Так мы создаем устойчивую популяцию без необходимости изымать животных из природы. Так что вопрос о "курсе" капибар к медведю даже не стоит", – подытожила Акулова.

Ранее в Московском зоопарке появились на свет два детеныша большого геррозавра. Пока новорожденные вместе с родителями находятся в служебных помещениях павильона "Террариум" и недоступны для посетителей. Специалисты зоопарка следят за их развитием и условиями содержания.

Читайте также


животныеобщество

Главное

Почему молодожены отказываются от пышных свадебных торжеств?

Причина кроется в денежном вопросе

Даже минималистичный подход требует серьезных финансовых вложений

Читать
закрыть

Как поступать, если бывший супруг выкрал общего ребенка?

Родителю в такой ситуации важно действовать активно

Нужно искать ребенка, обращаться в службу судебных приставов и органы опеки

Читать
закрыть

К чему приведет новый ГОСТ на маникюр и педикюр?

Мера повысит качество услуг, защитит здоровье клиентов и обеспечит честную конкуренцию

Однако эксперты уверены: для некоторых занятых в этой сфере нововведение станет причиной стресса

Читать
закрыть

Как правильно организовать цифровой детокс?

Сначала стоит определиться, что именно нужно ограничить: только социальные сети или поток новостей

Нужно найти пару человек, которые смогут оповестить в случае экстренной ситуации

Читать
закрыть

Какие профессии могут стать доступны для женщин в будущем?

Речь идет о машинистах экскаваторов и погрузочных машин

Женщины смогут быть работниками шахт и горнодобывающих предприятий

Читать
закрыть

Как вернуть деньги за сорванный отдых из-за конфликта на Ближнем Востоке?

Если в договоре не прописан возврат денег при форс-мажоре, путешественник имеет право подать претензию

Претензию можно отправить в электронном виде, но она должна быть оформлена официально

Читать
закрыть

Зачем вводится устный экзамен по истории перед ОГЭ?

Мера улучшит качество образования, а интерес к истории будет возрастать

Однако эксперты уверены: нововведение создаст лишнюю нагрузку на учеников

Читать
закрыть

Как сохранить здоровье глаз?

Во время отдыха можно сделать гимнастику для глаз, чтобы расслабить хрусталик и снизить спазм

Стоит приобрести очки с линзами, защищающими от синего излучения

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика