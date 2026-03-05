В Московском зоопарке ответили на предложение Японии обменять животных

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Московский зоопарк не меняет своих белых медведей на других животных. Комментарии про их обмен на капибар всерьез даже не рассматривается, заявила генеральный директор зоосада Светлана Акулова.

Ранее в Сети появилась информация, что японский зоопарк Токусима готов обменять своих капибар на белого медведя или амурского леопарда. В беседе с РИА Новости замдиректора зоопарка Нариоми Китамура объяснил, что в Токусиме уже есть одна белая медведица и ей нужен самец для размножения.

В ответ Акулова заявила, что никаких официальных предложений в Московский зоопарк пока не поступало. При этом позиция зоссада не менять белых медведей неизменна, добавила гендиректор.

"Это не товар, и мы не торгуем животными", – подчеркнула она.

Японских коллег Акулова пригласила вступить в Евроазиатскую региональную ассоциацию зоопарков и аквариумов (ЕРАЗА), написать заявление на желание участвовать в программе по белому медведю и выполнить все ее условия.

"Зоопарки вне политики. Для нас не имеет значения, из какой страны поступает запрос – Япония, США, Европа или любое другое государство. Мы всегда открыты к диалогу, но только в рамках профессиональных правил и природоохранных программ, которые едины для всего мира", – добавила она.

По ее словам, за последние три в Московском зоопарке родился 21 детеныш капибары. Некоторые малыши уже переехали в зоосады Ростова-на-Дону, Сахалина, Екатеринбурга, Белгорода и других городов.

"Так мы создаем устойчивую популяцию без необходимости изымать животных из природы. Так что вопрос о "курсе" капибар к медведю даже не стоит", – подытожила Акулова.

