Пойманная в Красноярском крае белая медведица адаптируется в Московском зоопарке

Фото: телеграм-канал "Московский зоопарк"

Белая медведица, пойманная в Красноярском крае после выхода к местным жителям, проходит адаптацию в Центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка, сообщила пресс-служба учреждения.

Самка прибыла на территорию зоопарка 21 января. Она поселилась в уединенном уголке, вдали от экскурсионных маршрутов и пока осваивает территорию в безлюдные часы. Состояние хищницы удовлетворительное, она активно двигается. Весной ей проведут детальное медобследование.

Как рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова, у медведицы есть 2 вольера, в каждом из которых находится берлога. Кроме того, в них предусмотрены бассейны – правда, сейчас они припорошены снегом.

"У медведицы хороший аппетит. В ее рационе сейчас скумбрия, горбуша, говядина, курятина, кабачок, капуста, морковь, яблоки и творог – все это она охотно ест. Также в качестве природного обогащения среды в берлоге настилают сено, древесную стружку и еловые ветки, которые стимулируют у медведицы интерес к освоению нового места обитания", – добавила Акулова.

В начале января появилась информация о белом медведе, напавшем на семью рыбаков неподалеку от поселка Носок на Таймыре. Жители на вездеходах и снегоходах, а также участковый отправились на поиски животного, чтобы его отпугнуть. Однако, увидев людей, медведь убежал.

В пресс-службе Московского зоопарка назвали такую ситуацию экстраординарной, поскольку медведь отошел слишком далеко от пределов ареала его обитания. Местные жители к такой встрече были совершенно не готовы.

На следующий день после инцидента была создана рабочая группа Росприроднадзора, по итогам которой было решено отловить хищника и перевезти его в Москву. В поисковой операции участвовали в том числе и сотрудники Московского зоопарка – ветеринар Никита Милов и начальник отдела логистики Дмитрий Борисенко.

Поиски были трудными и проходили в условиях полярной ночи. Пришлось привлечь даже вертолет, поскольку самка все время пряталась. Более того, количества топлива было также ограничено, в связи с чем на поисковую операцию был отведен всего лишь час. Однако этого времени было достаточно, чтобы найти медведицу.

Отмечается, что при осмотре специалисты обнаружили у нее поврежденный клык. Вероятно, именно это и лишило хищницу возможности нормально охотиться. В связи с этим ее возвращение в естественную среду обитания могло бы создать риск как для местных, так и для самого животного.

Ранее сообщалось, что все желающие могут понаблюдать за обитателями Московского зоопарка с 09:00 до 17:00 с помощью трансляций на mos.ru. На страницах проекта доступны фотографии, викторины и интересные факты о животных. Трансляции же позволяют увидеть, как обитатели зоосада ведут себя в холодное время года.

Отмечалось, что зимой лучше всего наблюдать за белым медведем, поскольку он комфортно чувствует себя на холоде. Например, медведица Айка много плавает и ходит по вольеру. Доступны также и трансляции из вольеров восточносибирских рысей, дальневосточного леопарда и других представителей семейства кошачьих, которые в зимний период становятся очень пушистыми.